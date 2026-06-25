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TRÁFICO DE DROGAS

Casal é preso com 2,34 kg de maconha na PR-457 em São João do Ivaí

Casal foi abordado na PR-457 após denúncia de abastecimento do tráfico. Polícia apreendeu 2,34 quilos de maconha

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 08:18:32 Editado em 25.06.2026, 08:18:25
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Casal é preso com 2,34 kg de maconha na PR-457 em São João do Ivaí
Autor Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul - Foto: Polícia Militar

Uma apreensão de maconha em São João do Ivaí terminou com a prisão de um casal na PR-457, na noite de quarta-feira (24). A Rotam fez a abordagem após receber informações de que suspeitos abasteciam o tráfico de drogas na cidade.

Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha com o motorista e outras porções, já embaladas para venda, dentro do carro.

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Na sequência, a equipe foi até a casa dos suspeitos, em São Pedro do Ivaí, onde localizou mais dois tabletes da droga.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 2,34 quilos de maconha, além de quatro celulares, um equipamento eletrônico e o veículo utilizado pelo casal.

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Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

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