Casal é preso com 2,34 kg de maconha na PR-457 em São João do Ivaí

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Uma apreensão de maconha em São João do Ivaí terminou com a prisão de um casal na PR-457, na noite de quarta-feira (24). A Rotam fez a abordagem após receber informações de que suspeitos abasteciam o tráfico de drogas na cidade.

Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha com o motorista e outras porções, já embaladas para venda, dentro do carro.

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Na sequência, a equipe foi até a casa dos suspeitos, em São Pedro do Ivaí, onde localizou mais dois tabletes da droga.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 2,34 quilos de maconha, além de quatro celulares, um equipamento eletrônico e o veículo utilizado pelo casal.

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Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

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