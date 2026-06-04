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TRÁFICO DE DROGAS

Casal é preso com 1 kg de maconha e cocaína em operação da Rotam e PCPR

Ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil apreendeu drogas e uma motocicleta usada no transporte dos entorpecentes na PR-082

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 11:46:54 Editado em 04.06.2026, 11:54:59
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Casal é preso com 1 kg de maconha e cocaína em operação da Rotam e PCPR
Autor Operação conjunta apreendeu maconha, cocaína e uma motocicleta utilizada pelos suspeitos. - Foto: Reprodução

Uma operação integrada entre a equipe Rotam da Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PCPR) resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas em São João do Ivaí. A abordagem ocorreu na quarta-feira (3), na PR-082, durante uma ação de combate ao crime na região.

De acordo com as forças de segurança, os suspeitos, moradores do município, foram interceptados enquanto transitavam pela rodovia entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Durante a revista, os policiais localizaram cerca de um quilo de maconha e aproximadamente 200 gramas de cocaína.

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Após a abordagem, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. As substâncias apreendidas foram recolhidas e ficarão à disposição da Justiça. Além dos entorpecentes, uma motocicleta utilizada pelos investigados também foi apreendida.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem preso possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, esta é a quinta vez que ele é envolvido em registros ligados ao mesmo crime.

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ENTORPECENTES polícia civil POLICIA MILITAR prisão em flagrante são joão do ivai trafico de drogas
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