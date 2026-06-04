Casal é preso com 1 kg de maconha e cocaína em operação da Rotam e PCPR

Uma operação integrada entre a equipe Rotam da Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PCPR) resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas em São João do Ivaí. A abordagem ocorreu na quarta-feira (3), na PR-082, durante uma ação de combate ao crime na região.

De acordo com as forças de segurança, os suspeitos, moradores do município, foram interceptados enquanto transitavam pela rodovia entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Durante a revista, os policiais localizaram cerca de um quilo de maconha e aproximadamente 200 gramas de cocaína.

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Após a abordagem, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. As substâncias apreendidas foram recolhidas e ficarão à disposição da Justiça. Além dos entorpecentes, uma motocicleta utilizada pelos investigados também foi apreendida.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem preso possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, esta é a quinta vez que ele é envolvido em registros ligados ao mesmo crime.

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