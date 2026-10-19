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Casal é preso após confusão e agressões contra policiais em Ivaiporã

Mulher tentou esconder canivete, resistiu à prisão e, com o companheiro, xingou funcionários de hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal é preso após confusão e agressões contra policiais em Ivaiporã
Autor Foto: Ilustrativa

Uma briga terminou com um homem e uma mulher presos na manhã do último domingo (18), na Avenida Souza Naves, na região central de Ivaiporã (PR). O casal foi detido após ameaçar pessoas com um canivete, resistir à abordagem e ofender tanto policiais militares quanto profissionais de saúde.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para conter a confusão, com a denúncia de que uma mulher estaria armada e intimidando quem estava no local. Ao chegarem ao endereço, com o apoio de uma segunda viatura, os policiais notaram que a suspeita tentou disfarçar a ação, afastando-se de uma televisão e sentando-se rapidamente ao lado de um homem. Durante a revista no ambiente, a equipe encontrou um canivete com lâmina de 10 centímetros escondido atrás do aparelho.

Ao ser questionada sobre a arma, a mulher perdeu o controle. Ela abandonou a posição de segurança exigida pelos policiais, partiu em direção à equipe e ignorou diversas ordens para recuar. Diante da desobediência, os agentes deram voz de prisão, mas ela resistiu violentamente, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para algemá-la.

Durante o confronto, o homem que a acompanhava tentou intervir, puxando a mulher das mãos dos policiais para tentar soltá-la. Ele também proferiu xingamentos contra a equipe e acabou preso no local.

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Como os dois apresentavam arranhões pelo corpo — causados pela briga antes da chegada da PM —, eles foram escoltados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Mesmo dentro da unidade de saúde, o comportamento agressivo não cessou. A mulher continuou gritando, ameaçando e desacatando os policiais, enquanto o homem disparou xingamentos contra os funcionários do hospital.

Após a avaliação médica atestar apenas ferimentos leves, o casal foi encaminhado à central de flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e os dois ficaram à disposição da Justiça.

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AGRESSÃO briga canivete desobediencia ivaipora POLICIA MILITAR
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