Casal é preso após agredir idoso com foice em Mauá da Serra

Um casal foi preso durante a tarde desta quarta-feira (29) após agredir e tentar assassinar um idoso com golpes de faca e de foice em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. O caso aconteceu na rua José Batista de Paiva, no centro da cidade.

A Polícia Militar (PM) afirmou que visualizou o casal com a roupas ensanguentadas andando na rua. O próprio casal teria afirmado aos agentes que ambos estavam com a roupas sujas de sangue pois haviam entrado em lota corporal com um homem que aluga uma casa para eles.

Os PMs então se deslocaram, juntamente com os suspeitos, para o local onde o fato teria acontecido. Ao chegar, os policiais fizeram contato com populares que confirmaram que o casal havia tentado matar o idoso com facadas, e que o homem só não foi assassinado porque as pessoas que estavam no local interviram. Após os relatos o casal recebeu voz de prisão.

Ainda conforme os policiais, o idoso foi encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana, pois precisará passar por cirurgia.

