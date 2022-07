Casal é flagrado por roubar celular de funcionária de padaria

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A PM de Mauá da Serra encontrou o carro do casal durante patrulhamento de rotina na cidade

A Polícia Militar de Mauá da Serra fez a prisão de um rapaz de 22 anos, no final da manhã deste domingo (10), no centro da cidade. Ele foi localizado através de imagens de um veículo usado por um casal que furtou o aparelho celular da funcionária de uma padaria, na noite de sábado (09). Com as imagens, a PM identificou o veículo e o localizou na frente da casa onde o rapaz morava.

No boletim de ocorrência inicial, a PM foi acionada por uma mulher de 37 anos, relatando que na noite de sábado (09), por volta das 19h50, um casal de clientes teria entrado na padaria e, vendo um aparelho celular de uma funcionária no balcão, furtaram o aparelho. A ação foi toda gravada no sistema de vigilância da padaria.

As imagens mostram que a mulher visualizou primeiro o aparelho, pegou-o e comenta algo com o companheiro, antes de recolocar o aparelho onde estava. Em seguida, o homem se aproxima, se debruça sobre o balcão e pega o celular. Em seguida, o casal se retira da padaria.

Pelas filmagens feitas no sistema de monitoramento do local, foi possível identificar que o casal saiu em um Chevette prata. A partir dessas imagens, a equipe da PM conseguiu localizar o veículo na rua Santa Luzia, quando fazia o patrulhamento regular.

Ao confirmar que se tratava do mesmo carro das imagens, a equipe policial localizou o proprietário, que estava na porta da casa, onde o veículo estava estacionado. Chamado pelos policiais, o rapaz de 22 anos acabou relatando que o celular estava no console do carro e confessou que havia pegado o aparelho celular, na noite de sábado, quando estava na companhia de sua esposa.

A Polícia Militar fez a prisão do rapaz, apreendeu o aparelho celular e também encaminhou a esposa, como testemunha. Os dois e a vítima foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, em Marilândia do Sul, para os procedimentos legais.

