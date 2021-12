Da Redação

Casal é flagrado em 'momento íntimo' em parque da região

Moradores de São João do Ivaí denunciaram ao Canal HP, site do município, que pessoas estão mantendo relações sexuais em plena luz do dia, em um parque da cidade.

continua após publicidade .

Na última quarta-feira (01), por volta das 15h30, testemunhas contaram que dentro de um veículo Gol, que estava no estacionado no Fundo de Vale, embaixo de uma árvore, bem na entrada da pista de caminhada, estava um casal praticando sexo.

Testemunhas ainda contaram que no parque estavam várias pessoas e mesmo assim, o casal continuou com o ato. “Uma pouca vergonha o que está acontecendo, em plena luz do dia, com várias pessoas vendo. Tinham crianças e adolescentes no local. Os funcionários da prefeitura estavam instalando o parquinho, e o casal transando sem qualquer tipo de pudor”, disse um morador da cidade ao Canal HP.

continua após publicidade .