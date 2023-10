Casal e filho de 9 anos estão entre as vítimas de acidente na região

Pai, mãe e filho estão entre as vítimas do grave acidente de trânsito que matou quatro pessoas na tarde deste sábado (28) na PR-466, entre os municípios de Jardim Alegre e Lidianópolis, no Vale do Ivaí, no Paraná. A colisão envolveu um VW Gol de Lidianópolis e um GM Vectra de Jardim Alegre, e aconteceu por volta das 13 horas.

A família estava no VW Gol. Morreram no local o pai Heder Sales de Jesus, 43 anos, a esposa Alexandra Maciel da Silva de Jesus, 44 anos, e o filho Paulo, de 9 anos. O casal era funcionário público municipal. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo prefeito de Lidianópolis, Adauto Mandu (Podemos), e também pela Polícia Civil, de Ivaiporã.

A outra vítima é de Jardim Alegre e estava sozinha no Vectra. Ele foi identificado como Pedro Mateus da Silva, de 23 anos. O rapaz trabalhava em uma empresa de troca de óleo na cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em um trecho de descida, já nas proximidades de Lidianópolis. Chovia no momento da colisão.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil (PC-PR) e Criminalística também foram acionadas, assim como o Instituto Médico Legal (IML), de Ivaiporã.

