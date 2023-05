Casal é detido pela PM durante Festa do Milho, em Mauá da Serra

Da Redação

Um casal acabou detido pela Polícia Militar (PM), em Mauá da Serra, durante a Festa do Milho, na madrugada deste sábado, 13. De acordo com a polícia, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e durante a prisão, a mulher dele passou a ofender os policiais, sendo encaminhada por desacato. A arma, um revólver calibre 38 foi apreendida.

De acordo com o boletim de ocorrências, seguranças particulares da Festa do Milho, acionaram a PM para verificar a denúncia de que um homem estava portando uma arma de fogo. Na chegada da equipe, o suspeito tentou fugir no meio da multidão, resistindo a abordagem e causando grande tumulto em meio ao público que assistia ao show.

Ao ser abordado, foi encontrada em sua cintura um revólver calibre 38, marca Rossi. Foi dada voz de prisão a ele e durante sua condução, sua parceira desacatou os policiais, xingando e causando tumulto. Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul, juntamente com a arma apreendida, ficando à disposição da Polícia Judiciária.

