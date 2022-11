Casal de traficantes é preso em Marilândia com 235gr de cocaína

Da Redação

Imagem Ilustrativa - equipe da PM abordou o casal em local suspeito durante patrulhamento de rotina, em Marilândia do Sul

Um patrulhamento de rotina resultou na apreensão de uma quantidade razoável de drogas prontas para comercialização, que estavam com um casal de traficantes, que foi preso em flagrante, no centro de Marilândia do Sul, na noite desta segunda-feira (07). Curioso é que no mesmo local um outro casal foi preso por tráfico de drogas no último sábado (05).

A equipe da patrulha fazia uma ronda na rua Raymundo Pereira Leão, no centro da cidade, quando visualizou um casal sentado ao lado de uma casa e um bar, um ponto conhecido por conta de episódios anteriores sobre uso e comercialização de drogas. Abordados, o homem e a mulher informaram que eram de Londrina e que vieram para morar em Marilândia do Sul.

Já na busca pessoal, a equipe encontrou com o homem 15 pedras de crack e quatro pinos de cocaína, além de R$ 120 em notas trocadas. Indagada sobre a posse de entorpecentes, a mulher confessou e entregou 4 pinos de cocaína e 5 pedras de crack. Os dois receberam voz de prisão em flagrante e os policiais fizeram uma varredura no local onde eles estavam e encontraram, numa pilha de tijolos, uma sacola plástica com 214 pinos de cocaína, totalizando 236 gramas da droga, e 196 pedras de crack, que somaram 31 gramas. Também havia mais R$ 42 em notas trocadas com o pacote de drogas.

O homem e a mulher, bem como a droga apreendida, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul, para as providências legais.

