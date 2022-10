Casal de idosos morre na PR- 445 entre Mauá da Serra e Londrina

Da Redação

Os ocupantes do Siena, de 75 e 70 anos, não resistiram e morreram no local.

Um gravíssimo acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (25), na PR- 445 entre as cidades de Mauá da Serra e Londrina. Um casal de idosos morreu na colisão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Fiat/Siena trafegava sentido Mauá da Serra a Londrina quando aconteceu a colisão traseira com um caminhão. Na sequência o carro teria capotado deixando os ocupantes presos nas ferragens.

O condutor e a passageira do Siena, de 75 e 70 anos, não resistiram e morreram no local. As vítimas fatais já foram identificadas, são: Osvaldo Gomes Vieira e Terezinha Soares Lacerda.

O motorista do caminhão de 50 anos, não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste de etilômetro que deu negativo.



Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel (Samu), também estiveram no local. As causas do acidente serão apuradas.

Outro acidente

Um motociclista, de 41 anos, morreu após acidente na Avenida Central do Paraná em Apucarana, próximo do Colégio Vale do Saber, na manhã desta terça-feira (25). O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Providência, porém, não resistiu aos ferimentos. Os Bombeiros foram chamados.

De acordo com os Bombeiros, quando a equipe chegou, o homem estava sofrendo uma convulsão, além de apresentar uma fratura no braço e inconsciente. O motociclista foi rapidamente atendido, levado para a ambulância, colocado no oxigênio e encaminhado ao Hospital da Providência. O acidente aconteceu por volta das 9h15 e o falecimento ocorreu no final da manhã desta terça.

Testemunhas contaram que o motociclista teria perdido o controle da direção, então atingiu o poste. Agentes de Trânsito também atenderam a ocorrência. Existe a suspeita que o homem passou mal, então aconteceu o acidente.

Familiares procuraram a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para solicitar a documentação necessária para a liberação do corpo de Fabio Mateus dos Santos, condutor da moto que não resistiu aos ferimentos e morreu.

