Casal de idosos mantido em cárcere e sob maus-tratos é resgatado no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os idosos foram encaminhados para atendimento médico

Um casal de idosos mantido em cárcere e sob maus-tratos foi resgatado pela Polícia Civil de Ivaiporã, norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira feira (8). A filha deles, responsável por administrar os benefícios e que deveria providenciar os devidos cuidados, não foi encontrada. O homem e a mulher, de 79 e 75 anos, estavam em uma casa sem energia elétrica e muito suja.

continua após publicidade .

A polícia informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão com objetivo de resgatar os idosos, um deles com mobilidade reduzida. Os dois eram mantidos trancados na residência, e de acordo com as investigações, a filha do casal estava ausente por dias.

No local, a polícia constatou a situação precária em que os idosos eram mantidos. Muita sujeira, fezes de animais, ausência de energia elétrica e falta alimentação adequada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Caminhão da prefeitura de Rio Bom é roubado e mulher é feita refém

A filha do casal não estava na residência. Conforme a Polícia Civil, ela é investigada em inquérito que apura os crimes de maus-tratos, cárcere privado e apropriação ou desvio de proventos de pessoa idosa.

Os idosos foram encaminhados para atendimento médico e posterior acolhimento. Os animais que estavam na casa também foram encaminhados para instituição especializada

continua após publicidade .

A ação contou com apoio da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que fez relatório do caso indicando a visível situação de maus-tratos.

A investigação continua.

fonte: Polícia Civil Geladeira encontrada na residência





Siga o TNOnline no Google News