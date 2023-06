Casal de idosos fica ferido após carro capotar em Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Um casal de idosos de São Pedro do Ivaí ficou ferido após capotamento na BR-369, em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (2). A Defesa Civil de Jandaia, os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana atenderam a ocorrência.

Conforme o subtenente Leal dos Bombeiros, o motorista, de 69 anos, e a esposa, de 70, foram levados para o Hospital da Providência. "Fomos acionados para prestar esse apoio. As duas vítimas não ficaram presas nas ferragens, estavam conscientes, com ferimentos leves. A passageira que inspira mais cuidados, pois estava com dores na região da coluna. Ambos foram levados para Apucarana", explicou.

A princípio, o condutor do carro perdeu o controle da direção, capotou e parou no terreno às margens da rodovia.

