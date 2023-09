Casal de gatos persa de R$ 8 mil é furtado em Kaloré

Uma moradora de Kaloré, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar (PM) após um casal de gatos persa ao qual ela é tutora, ser furtado na manhã desta quinta-feira (14). Segunda a mulher, ela pagou R$ 4 mil em cada um dos animais. Ela também informou que um dos gatos é de amarelo e o outro branco com preto.

O furto aconteceu na Rua Durval Barazzo, no centro da cidade. De acordo com informações dos policiais, um vizinho da vítima relatou que visualizou um carro prata passando várias vezes pela frente da residência ondes estavam os gatos, antes de o furto acontecer.

Até o fechamento do Boletim de Ocorrências, a mulher ainda não havia se informado com o vizinho, mais iria falar com o homem para tentar pegar a placa do veículo suspeito.

