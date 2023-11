Casal de Borrazópolis se depara com cascavel dentro de casa; vídeo

Um casal morador da cidade de Borrazópolis, região do Vale do Ivaí, no norte do Paraná, teve uma surpresa assustadora na manhã desta quinta-feira (16). Identificados como Karine e Vinícius, eles se depararam com uma cobra cascavel dentro da residência em que vivem no bairro Vila Verde III.

O irmão de Karine enviou um vídeo da cascavel para o portal do Blog do Berimbau (veja abaixo). Nas imagens, a cobra venenosa e bastante perigosa aparece pronta para dar o bote. A gravação é curta e, para garantir a segurança de quem registrou a "invasão", foi feita com certa distância da cascavel.

Nos comentários do vídeo, que foi publicado no Instagram, uma outra moradora do bairro aproveitou a oportunidade para informar que encontrou um escorpião na região. "E hoje [quinta] encontrei um escorpião aqui em casa, na vila Verde 3 também", escreveu a mulher. Internautas acreditam que a cobra pode ter entrado na residência devido ao calor, em uma tentativa de se refrescar.

Assista:

