Casal briga e companheiro dá facada na perna da mulher

Um desentendimento entre casal terminou com violência, o homem acabou agredindo a convivente e ainda deu uma facada na perna dela, em Ivaiporã. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 3h15 na Av. Maranhão.

A Polícia Militar (PM)foi chamada e na residência conversou com a vítima. Ela relatou que estava fazendo uso de bebida alcoólica com seu convivente, momento em que os dois tiveram uma discussão. Ele então a agrediu com um soco em seu nariz, e ainda deu uma facada em sua perna direita que resultou em um corte. O agressor fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima também estava preocupada com os filhos, de 12 anos e de 5 anos. Assustados saíram correndo de casa na hora da confusão. A equipe do Conselho Tutelar também esteve no local e informou que as crianças foram para casa de uma prima.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.