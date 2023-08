Casal agride homem dentro de bar e atira tijolos em carro

Um homem, de 46 anos, foi agredido e teve o carro danificado por um casal, na noite de sábado (5), no interior de um bar localizado na Rua João Voltarelli, no centro de Califórnia, norte do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima apresentava escoriações nas regiões das mãos e do rosto, além de um edema no punho do braço esquerdo. O cliente, que estava com amigos no estabelecimento, disse que foi agredido pelo casal, de 38 e 42 anos, com chutes e socos.

As agressões, conforme a vítima, só pararam após intervenção de outros clientes do bar. Após isso, segundo relatado à polícia, o casal saiu do estabelecimento e encontrou o carro da vítima, um VW Golf, estacionado. Eles então atiraram tijolos contra o veículo, causando danos nos vidros do para-brisas, da lateral esquerda e da vigia, e fugiram a pé.

Para a polícia, a vítima contou que teve um desentendimento em uma lanchonete há 3 meses com o filho de um dos agressores. A equipe policial tentou localizar o casal, porém, nenhum dos envolvidos foram localizados.

