Casa Lotérica de Rio Branco do Ivaí é alvo de arrombamento

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma casa lotérica localizada na Avenida Av. Rio Branco, em Rio Branco do Ivaí foi arrombada na madrugada de segunda feira (16).

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8 horas. No local, a solicitamente relatou que quando a funcionária chegou para abrir à lotérica encontrou a porta arrombada e o cofre que fica na sala dos fundos também foi arrombado e estava próximo da porta da frente da lotérica.

Segundo a responsável pela lotérica foi levado uma determinada quantia em dinheiro que estava no cofre. Os valores não foram informados.

continua após publicidade .

* Atualizado às 9h36, o caso foi em Rio Branco do Ivaí não em Rosário do Ivaí como havia sido informado inicialmente. (Houve equivoco na digitação do boletim de ocorrência da PM, que depois foi retificado).