Casa fica destruída após incêndio em Novo Itacolomi

Da Redação

Na manhã desta segunda (13), uma casa pegou fogo e ficou completamente destruída em Novo Itacolomi, no Bairro 300 Alqueires.

Segundo informações da prefeitura, o sítio pertence a um senhor de Apucarana, morador do Distrito do Pirapó, porém, no local reside Amarildo Prado, que trabalha em uma granja existente na propriedade.

Apenas a filha de Amarildo, de 10 anos, estava no interior do imóvel quando o fogo começou no quarto. Vizinhos conseguiram tirar a criança, que estava bastante assustada. A menina não ficou ferida.

Já a casa ficou completamente destruída. Moradores do município realizam uma campanha de arrecadação para ajudar a família que perdeu tudo.

As doações podem ser entregues no Cras do município ou uma equipe busca na casa do doador. Quem quiser doar algum valor também pode, através da conta da Caixa Econômica: agência 0379, conta 0156544-7.

Na casa morava Amarildo, esposa e a filha.

