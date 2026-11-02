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CRIMINALIDADE

Casa é invadida em Lidianópolis e morador perde mais de R$ 1 mil

Além do dinheiro em espécie, criminosos levaram cartões de crédito do imóvel. O caso será investigado pela Polícia Civil de Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casa é invadida em Lidianópolis e morador perde mais de R$ 1 mil
Autor Foto: Pixabay

Uma residência localizada na região central de Lidianópolis, foi alvo de criminosos. O morador acionou a Polícia Militar após constatar que sua casa havia sido invadida e furtada no último sábado (31 de outubro).

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De acordo com o relato da vítima aos policiais que atenderam a ocorrência, os assaltantes levaram R$ 1.300 em dinheiro físico, além de todos os seus cartões de crédito que estavam no imóvel. As autoridades não informaram se o local apresentava sinais de arrombamento ou como os criminosos conseguiram acessar o interior da casa.

Após ouvir a vítima e registrar os detalhes do crime, a equipe da Polícia Militar formalizou a ocorrência e encaminhou o documento para a Delegacia de Ivaiporã. A Polícia Civil agora ficará responsável pelas investigações para tentar rastrear os cartões furtados e identificar os autores do crime.

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Crime Furto investigação Lidianópolis POLICIA MILITAR segurança residencial
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