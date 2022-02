Casa é incendiada na região e polícia suspeita de crime

Da Redação

Incêndio foi em uma casa na Rua Hemenegildo Montani que ocorreu na tarde de domingo (13)

A Polícia Civil de São João do Ivaí deve abrir inquérito para investigar incêndio em uma casa na Rua Hemenegildo Montani que ocorreu na tarde de domingo (13). Há suspeita de incêndio criminoso.

Segundo boletim da Polícia Militar (PM), o incêndio foi em uma casa de madeira por volta das 13h15. Quando os policiais chegaram ao local se depararam com a residência em chamas, em estágio avançado.

Após a contenção foi feito contato com o proprietário da residência, onde o mesmo relatou ao policiais que o imóvel estava alugado para um casal. Sabendo informar apenas o primeiro nome do marido, sendo que este seria o causador do incêndio. Disse ainda, que após um desentendimento do casal o morador ateou fogo na residência e se evadiu tomando rumo ignorado, assim como a esposa.

Os policiais confeccionaram o boletim, que seria encaminhado a Polícia Civil para as providências.