Da Redação

Casa é destruída por incêndio em Novo Itacolomi

Na manhã desta segunda (13), uma casa pegou fogo e ficou completamente destruída em Novo Itacolomi, no Bairro 300 Alqueires.

continua após publicidade .

Segundo informações, o sítio pertence a um senhor de Apucarana, morador do Distrito do Pirapó. Porém, no local reside Amarildo Prado, que trabalha em uma granja existente na propriedade.

Um morador vizinho a propriedade disse que apenas a filha de Amarildo, de aproximadamente 10 anos, estava no interior do imóvel quando o fogo começou no quarto. Eles conseguiram tirar a criança bastante assustada, mas ilesa.

continua após publicidade .

Já a casa ficou completamente destruída. As causas do fogo estão sendo apuradas.

Informações do Blog do Berimbau