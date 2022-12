Casa é destruída por fogo em S. João do Ivaí, cachorro morreu queimado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma família de São João do Ivaí perdeu tudo o que tinha na tarde deste sábado (17), em um incêndio, que destruiu a casa. O cachorrinho de estimação da família morreu queimado. O caso foi na rua Aparecido Bezerra Guedes esquina com a Rua Amintas de Barros, próximo a Romar.

continua após publicidade .

O casal de moradores, Suelen e o esposo Clayton, os dois irmãos de Suelen que também moravam na casa, todos ficaram apenas com a roupa do corpo. Eles não estavam em casa na hora do incêndio.

- LEIA MAIS: Identificado rapaz assassinado na tarde deste sábado (17) em Arapongas

continua após publicidade .

Quando vizinhos perceberam, começaram uma batalha contra o fogo, com mangueiras e baldes. Também foi acionado o caminhão pipa da prefeitura, que conseguiu controlar as chamas até a chegada do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, de Ivaiporã.

Pelas redes sociais, foram divulgados telefones, para ajudar a família que reside no endereço: (43) 98448-8036 e 99647-1034.

* Com informações Blog do Berimbau e Canal HP Notícias

Siga o TNOnline no Google News