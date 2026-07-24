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INCÊNDIO

Casa é consumida pelo fogo em Jandaia do Sul; vídeos flagram destruição

Chamas altas e densa coluna de fumaça chamaram a atenção de moradores na tarde desta sexta-feira (24); não há informações sobre feridos até o momento

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 18:56:40 Editado em 24.07.2026, 18:56:33
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Reprodução/Redes Sociais


Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul (PR). O Corpo de Bombeiros e as autoridades locais atuam na ocorrência e, até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre vítimas ou feridos. Assista ao vídeo no início da matéria.

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LEIA MAIS: Justiça aceita denúncia e pai que chutou filha de 3 anos no PR vira réu por tortura

A dimensão do fogo assustou os moradores da região, que registraram o incidente em vídeos rapidamente compartilhados nas redes sociais. Pelas imagens, é possível observar altas labaredas consumindo a estrutura do imóvel, que parece ser de madeira, além de uma densa coluna de fumaça escura que pôde ser vista a quadras de distância do local.

Para realizar o combate às chamas e evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos, foram mobilizados agentes da Defesa Civil do município, que contaram com o apoio operacional de um caminhão-pipa da Prefeitura. As equipes permanecem no endereço realizando o trabalho de rescaldo para extinguir os focos remanescentes e garantir a segurança do perímetro. As circunstâncias que deram início ao incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

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Casa é consumida pelo fogo em Jandaia do Sul; vídeos flagram destruição
AutorIncêndio ocorreu no bairro Vila Rica - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Chamas em cooperativa de Apucarana

Este foi o segundo incêndio registrado na região nesta sexta-feira. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros de Apucarana (PR) foi mobilizado para combater um incêndio na unidade da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, localizada na saída para Curitiba. Conforme as primeiras informações, o fogo teria começado na secadora de grãos. Além dos bombeiros, brigadistas da empresa atuaram no combate às chamas. Até o momento, não há informações sobre a dimensão do incêndio nem registro de feridos.

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