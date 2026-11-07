Casa é arrombada em Califórnia, mas criminosos fogem de mãos vazias

Moradora encontrou as portas da frente e dos fundos com as fechaduras quebradas ao retornar para o imóvel à tarde

Uma casa foi alvo de arrombamento nesta sexta-feira (06), no centro da cidade de Califórnia (PR). Apesar dos danos causados pela invasão, os suspeitos fugiram do local sem conseguir furtar nada.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a moradora, de 55 anos, relatou que saiu de casa por volta das 8 horas da manhã. Ao retornar, às 14 horas, ela encontrou a porta da frente encostada e com a fechadura quebrada. Ao verificar o restante do imóvel, percebeu que a porta dos fundos também havia sido forçada da mesma maneira.

Uma equipe da polícia foi acionada, compareceu ao endereço e vistoriou o interior da residência junto com a proprietária. Durante a checagem, foi constatado que a ação não passou de uma tentativa de furto, já que a vítima confirmou que nenhum objeto ou dinheiro foi subtraído.

Os policiais registraram a ocorrência e orientaram a moradora sobre as medidas de segurança.