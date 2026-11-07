Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ENTENDA

Casa é arrombada em Califórnia, mas criminosos fogem de mãos vazias

Moradora encontrou as portas da frente e dos fundos com as fechaduras quebradas ao retornar para o imóvel à tarde

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casa é arrombada em Califórnia, mas criminosos fogem de mãos vazias
Autor Caso ocorreu nesta sexta-feira (06) - Foto: Reprodução/YouTube/ND

Uma casa foi alvo de arrombamento nesta sexta-feira (06), no centro da cidade de Califórnia (PR). Apesar dos danos causados pela invasão, os suspeitos fugiram do local sem conseguir furtar nada.

LEIA MAIS: Sábado terá chuva e rajadas de vento de até 58 km/h em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a moradora, de 55 anos, relatou que saiu de casa por volta das 8 horas da manhã. Ao retornar, às 14 horas, ela encontrou a porta da frente encostada e com a fechadura quebrada. Ao verificar o restante do imóvel, percebeu que a porta dos fundos também havia sido forçada da mesma maneira.

Uma equipe da polícia foi acionada, compareceu ao endereço e vistoriou o interior da residência junto com a proprietária. Durante a checagem, foi constatado que a ação não passou de uma tentativa de furto, já que a vítima confirmou que nenhum objeto ou dinheiro foi subtraído.

Os policiais registraram a ocorrência e orientaram a moradora sobre as medidas de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARROMBAMENTO Califórnia PR ocorrências policiais POLICIA MILITAR segurança residencial tentativa de furto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV