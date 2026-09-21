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CRIME

Casa é arrombada e furtada após morte de moradora em Ivaiporã

Câmeras registraram um homem entrando no imóvel e saindo com sacolas na Vila Monte Castelo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casa é arrombada e furtada após morte de moradora em Ivaiporã
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência de arromabamento e furto - Foto: Pixabay/Imagem ilustrativa

Um furto qualificado em Ivaiporã foi registrado neste domingo (20), na Vila Monte Castelo. Um homem arrombou a porta dos fundos de uma casa e levou objetos.

Segundo a Polícia Militar, uma familiar acionou a equipe após verificar imagens de câmeras de uma residência vizinha.

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LEIA MAIS: Homem é agredido por dívida e acaba preso por mandado em aberto em Ivaiporã

As imagens mostram um homem de camiseta verde, bermuda e boné preto com símbolo da Volkswagen. Ele arrombou a porta dos fundos e entrou no imóvel.

Depois, saiu carregando algumas sacolas. A familiar encontrou a casa revirada, mas não soube informar quais objetos foram levados.

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A moradora havia falecido alguns dias antes. Por isso, a familiar informou que verificará posteriormente quais itens foram furtados.

A Polícia Militar fez patrulhamento na região, mas não localizou o suspeito. As diligências continuam.

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ARROMBAMENTO furto qualificado ivaipora POLICIA MILITAR segurança residencial Vila Monte Castelo
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