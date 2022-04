Casa é arrombada e criança desaparece em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

No início da manhã de sexta-feira (11), por volta das 5h40, a mãe de uma criança de 2 anos, moradora de Faxinal, ligou desesperada para a Polícia Militar (PM). Ela informava que ao acordar, encontrou porta da casa arrombada e o filho tinha desaparecido.

No local, na Rua Alvares de Sanches, a equipe fez contato com a vítima e com a equipe do Conselho tutelar que já estava na residência. Os policiais foram informados que a criança havia sido localizada por um casal durante a madrugada, enquanto caminhava sozinho pelo bairro.

O casal então conduziu o menino até a delegacia, que acionou o Conselho Tutelar, que o acolheu a criança e estava procurando a família.

Foi constatado o arrombamento da residência e segundo a solicitante foi furtada uma bolsa infantil de cor bege com todos os seus documentos pessoais e cartões bancários.