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CAMPANHA DO AGASALHO

Casa de Vivência realiza triagem de 50 mil peças para ação solidária em Ivaiporã

Doações de roupas, calçados e bolsas serão distribuídas à comunidade neste sábado (27), se o tempo permitir

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 13:37:18 Editado em 26.06.2026, 13:37:13
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Casa de Vivência realiza triagem de 50 mil peças para ação solidária em Ivaiporã
Autor Voluntárias organizaram mais de 50 mil peças que serão entregues à comunidade - Foto: Reprodução

A Casa de Vivência realizou, na quinta-feira (25), a triagem de mais de 50 mil peças de roupas que serão distribuídas à comunidade durante o Projeto em Ação, em Ivaiporã. O trabalho contou com a participação do Clube de Mães e de voluntárias, que organizaram roupas, calçados e bolsas recebidos na Campanha do Agasalho.

As doações foram arrecadadas por meio da campanha promovida pelo Sesc, Senac, Crea Jr., Paróquia Bom Jesus, Jovem Aprendiz do CIEE, Fatec e também por moradores que contribuíram diretamente com o projeto.

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Segundo a organização, a separação das peças foi feita ao longo da tarde com o objetivo de facilitar a entrega às famílias atendidas pela iniciativa.

A distribuição está prevista para este sábado, 27 de junho, na Casa de Vivência. Em caso de chuva, a organização informou que uma nova data será divulgada pelas redes sociais do Projeto Casa de Vivência e da Casa do Adolescente.

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Mais de 50 mil peças foram separadas por voluntárias e integrantes do Clube de Mães. A entrega das doações será neste sábado (27), se as condições do tempo permitirem.

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Campanha do Agasalho casa de vivência Clube de Mães doações de roupas ivaipora solidariedade
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