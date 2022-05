Casa de Vivência de Ivaiporã vai ganhar reforma e ampliação

Da Redação

A ordem de serviço referente à reforma e ampliação da Casa de Vivência, no valor de R$750.096,51, foi assinada nesta semana pelo prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, no salão nobre da Prefeitura.

continua após publicidade .

O ato solene contou com a participação do vice-prefeito Marcelo Reis, diretores dos Departamentos de Obras e de Assistência Social, Bruno Montoro e Flávia Kuss, assessor do deputado Sérgio Souza, Valdinei Franciscon, e da presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy.

A Casa de Vivência de Ivaiporã, que é mantida pela Prefeitura, por intermédio do Departamento de Assistência Social, será ampliada e reformada com emenda do deputado federal Sérgio Souza, solicitada pela ex-diretora do Departamento de Assistência Social, Gertrudes Bernardy, no valor de R$600.000,00 mil. O restante será custeado pela Prefeitura, que irá investir R$150.096,51.

continua após publicidade .

120 crianças

De acordo com o projeto elaborado pelo Departamento de Obras serão construídas mais 5 salas de aula, sala de informática, banheiros e reformados outros ambientes.

continua após publicidade .

Na Casa Vivência são atendidas 120 crianças e adolescentes (4 aos 17 anos), que terão mais espaço para brincar e desenvolver atividades sociais.

Flávia Kuss agradeceu à administração Carlos Gil e Marcelo Reis pela confiança no trabalho desenvolvido pelo Departamento de Assistência Social e pela atenção dada aos projetos sociais.

“Com a execução das obras 2 salas poderão ser disponibilizadas para Secretaria Municipal de Educação, uma vez que faltam vagas na pré-escola para crianças que residem nos Jardins Ouro Preto e Luiz XV, e na Vila João XXIII”, exemplificou o prefeito Carlos Gil, que pediu agilidade ao Departamento de Obras.

Em 2013, a 1ª gestão Carlos Gil realizou um mutirão de limpeza na Casa de Vivência, com ajuda dos pais das crianças e dos adolescentes, e executou obras de melhorias. Mas a estrutura é antiga e requer reforma e ampliação.