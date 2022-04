Casa de alvenaria é consumida pelo fogo em Ivaiporã

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

Uma casa de alvenaria foi totalmente consumida pelo fogo na manhã deste sábado (19) na Rua Bulha, próximo a bica d’água, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã. Ninguém ficou ferido.

A equipe de bombeiros foi acionada por populares por volta das 6h40, mas chegando ao local o incêndio já havia consumido totalmente a residência. Foi então realizado rescaldo para evitar que o fogo se propagasse. No momento do incêndio não havia ninguém na residência.

Ainda não há informação sobre a extensão do prejuízo. As causas do incêndio serão apuradas.