Carros apreendidos pela PM estavam equipados para o contrabando

A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta terça-feira (26) três veículos com alerta de furto/roubo. A ação policial da equipe de Borrazópolis que contou apoio das equipes de Cruzmaltina, Ivaiporã e ROTAM ocorreu entre Borrazópolis e Cruzmaltina.

Foram apreendidos na ação policial um Fiat Toro. um Ford/Ranger, um Honda/HRV. Todos os veículos possuíam radio comunicadores e dispositivos de fumaça, características de veículos utilizados para o contrabando e descaminho de produtos oriundos do Paraguai.

De acordo com informações da 6ª CIPM, a equipe RPA de Borrazópolis recebeu informação de que um comboio composto por duas Ford/Ranger e um Honda/HRV estaria trafegando em alta velocidade pela rodovia forçando ultrapassagens, sendo que uma das caminhonetes estava expelindo um excesso de fumaça.

Os militares em patrulhamento, visualizaram um veículo de cor prata em uma mata as margens da rodovia. Em ato contínuo, a equipe parou a viatura em um local seguro e realizou a aproximação a pé, sendo avistados quatros indivíduos, que ao receberam voz de abordagem, dois evadiram a pé em meio a mata e os outros dois embarcaram em um dos veículos e se evadiram sentido Borrazópolis.

Diante dos fatos, foi solicitado apoio e após buscas na região, as equipes lograram êxito em encontrar e recuperar uma caminhonete Fiat/Toro branca com alerta de furto/roubo no município de Eldorado/SP em janeiro de 2023, uma caminhonete Ford/Ranger prata sem placas com alerta de furto/roubo no município de Juranda/Pr em dezembro de 2022 e um Honda/HRV prata com alerta de roubo no município de São Miguel do Iguaçu em junho de 2022.

