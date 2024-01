Carros abandonados serão retirados das ruas de Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Agentes da Vigilância Sanitária de Jandaia do Sul estão notificando proprietários de carros abandonados nas ruas para que retirem do local e providenciem um destino apropriado aos mesmos. Embora essa fiscalização já estivesse ocorrendo, ela foi intensificada devido a epidemia de dengue que está ocorrendo no município.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Com avanço da dengue, médicos orientam sobre uso de repelente

Muitos veículos, carrocerias e peças automotivas foram encontrados pelos agentes da vigilância sanitária nas ruas de Jandaia. Muitos desses carros armazenam água da chuva e servem como criadouro para insetos, animais peçonhentos e vetores de várias doenças, além de ocupar vagas de estacionamento e, em alguns casos, até prejudicar o trânsito.

continua após publicidade

Foto por Divulgação Notificações são afixadas nos carros

A ação tem base na lei nº 2876, de 23 de julho de 2016 que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos (ruas) do município de Jandaia do Sul e dá outras providências.



Jandaia do Sul está entre os municípios do estado com maior número de casos confirmados de dengue. Segundo a prefeitura, até a última segunda-feira (8) eram 1003 notificações e 587 casos positivos.

Siga o TNOnline no Google News