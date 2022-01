Da Redação

Carro usado para furtar loja em Califórnia é recuperado

Um VW Santana, utilizado durante o furto a uma loja de eletrônicos na madrugada desta quarta-feira (26), em Califórnia, foi recuperado na tarde desta quarta, na zona rural.

Após denúncia, a Polícia Militar (PM), se deslocou até a BR-376 no KM 254, e na entrada de uma chácara foi possível ver o veículo citado. Conforme a PM, o carro apresenta queixa de furto em Arapongas.

A equipe entrou em contato com a Polícia Civil e foi orientada a encaminhar o veículo até a delegacia de Marilândia do Sul. Durante o guinchamento do Santana, segundo o boletim, os policiais militares usaram luvas descartáveis, a fim de preservar a incolumidade do veículo.