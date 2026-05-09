Carro sai da pista e cai em rio após motorista perder o controle em Mauá da Serra

Um veículo saiu da pista e caiu dentro de um rio às margens da rodovia BR-376, na cidade de Mauá da Serra, após o motorista perder o controle da direção. O acidente foi registrado por volta das 15h40 da tarde deste sábado (9), no quilômetro 306 da via, na pista que segue no sentido norte.

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De acordo com a Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho, as equipes de emergência foram acionadas para atender a vítima que foi prontamente socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde para melhor avaliação.

Apesar da dinâmica do acidente e do acionamento das forças de resgate, a ocorrência não gerou impactos no fluxo de veículos da rodovia. A concessionária informou que não houve necessidade de interdição de faixas e o trânsito segue operando normalmente na região.



