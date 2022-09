Carro sai da pista e cai em canaleta na BR-376

Da Redação

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (13).

Um acidente foi registrado na noite desta terça-feira (13), entre o distrito do Pirapó e Cambira no Km 228 da BR 376. O Siate do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado, porém a vítima recusou atendimento.

Segundo testemunhas, o motorista trafegava sentido Cambira/Apucarana quando o veículo Gol que ele dirigia perdeu o controle, saiu da pista e caiu na canaleta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

