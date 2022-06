Carro roubado na noite de sábado em Ivaiporã é recuperado

Da Redação

O carro foi encontrado abandonado na Av. Ladislao Gil Fernandez.

Um carro que havia sido roubado na noite de sábado (4), nas imediações da rodoviária de Ivaiporã foi recuperado pela Polícia Militar (PM). O carro foi encontrado abandonado na Av. Ladislao Gil Fernandez.

Na manhã de domingo, a equipe de serviço foi acionada para a Av. Maranhão para atendimento de uma ocorrência de roubo agravado.

No local o solicitante relatou que teve seu automóvel Ford/Fiesta vermelho roubado. Disse que na noite anterior por volta das 23h15 estava em frente a um comércio nas proximidades da rodoviária momento que recebeu voz de assalto.

Segundo a vítima, um homem moreno de estatura média, cabelo curto e de blusa preta estava de posse de uma pistola niquelada vindo a desferir uma coronhada em sua cabeça levando também aproximadamente R$ 550,00 e um celular LG/K 22 saindo por rumo ignorado.

Durante o atendimento, enquanto a equipe colhia informações sobre o roubo e características do autor, a equipe de serviço de Arapuã, em deslocamento pela Avenida Ladislao Gil Fernandes, visualizou um veículo com as mesmas características do veículo roubado.