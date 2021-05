Carro pega fogo no trevo de Lidianópolis; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um carro em chamas mobilizou o corpo de Bombeiros de Ivaiporã na tarde desta quinta-feira (29) no trevo que dá acesso a Lidianópolis na PR-466. O incêndio no carro aconteceu por volta das 17 horas e não deixou vítimas.

Segundo um morador de Borrazópolis que passava pelo local no momento do acidente ele percebeu que um homem estava embaixo do veículo observando algo.

“Logo começou a pegar fogo. Eu desci para ajudar, mas várias pessoas passavam e, ao invés de emprestar o extintor apenas filmavam e seguiam viagem”, explicou o morador.

Com informações: Blog do Berimbau