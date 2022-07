Carro pega fogo no centro de Jandaia do Sul; assista

Da Redação

A Defesa Civil de Jandaia do Sul foi chamada na manhã desta sexta-feira (1º), por volta das 10 horas, após um carro pegar fogo no centro da cidade, na Rua Presidente Kennedy.

De acordo com os agentes da Defesa Civil, o incêndio foi controlado com sucesso, porém, parte do motor do veículo ficou totalmente destruído. Apesar das chamas, ninguém ficou ferido. A causa no incêndio não foi informada.

Participaram da ocorrência os agentes Silva, Andrade, Forte e Bueno.

Um vídeo durante o combate ao fogo foi registrado. Assista:

