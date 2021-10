Carro passa por cima do pé de adolescente que fugia de cão

Da Redação

Vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal

Na quarta-feira (13), em Ivaiporã, uma adolescente de 13 anos ficou ferida em acidente de trânsito, após se esquivar do avanço de um cachorro, cair no meio da rua e um carro que passar sobre o seu pé. O caso foi na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara II.

continua após publicidade .

Conforme relato da vítima à Polícia Militar (PM), ela estava andando em via pública quando um cachorro avançou, ao correr para a rua caiu, momento em que um Fiat Strada acabou passando por cima do pé dela.

Ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Ivaiporã.