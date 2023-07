Carro parte ao meio após acidente com morte em Cambira; veja

Um grave acidente registrado no começo da noite desta sexta-feira (30), envolvendo um carro e uma carreta bitrem, deixou um homem de 27 anos morto e um outro, de 20, gravemente ferido no km 223 da BR-376, em Cambira, norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram ao local. O motorista do Corsa SW, de 20 anos, foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

De acordo com os bombeiros, o carro seguia no sentido a Apucarana quando o condutor perdeu a direção e cruzou a pista, colidindo contra a carreta, no sentido a Jandaia do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e controla o trânsito no local. As causas do acidente estão sendo apuradas. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para recolher o corpo.

A identificação da vítima fatal ainda não foi informada. A ocorrência está em andamento.

2º acidente no mesmo local

Durante o atendimento ao acidente fatal, um segundo foi registrado no mesmo local. Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas.

