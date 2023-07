Carro furtado por quadrilha que assaltou mãe e filha é recuperado

Um dos dois veículos que foram furtados de uma família na noite de sábado (22), no centro de Califórnia, norte do Paraná, foi recuperado pela Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (23), na Estrada do Tizil, zona rural do município, na região do Bairro do Rodeio.

continua após publicidade

O carro, um Fiat 500, foi levado por quatro bandidos, que também roubaram uma caminhonete Hilux. Segundo uma das vítimas, de 26 anos, ela foi abordada pela quadrilha quando chegava em casa com a mãe. Dois dos assaltantes estavam armados e todos encapuzados.

-LEIA MAIS: Mãe e filha têm carros roubados por criminosos ao chegar em casa

continua após publicidade

Ela contou à polícia que os criminosos anunciaram o roubo e levaram os veículos. O crime acontece na residência da família, localizada na Avenida São Paulo, área central de Califórnia.

Horas depois, a PM conseguiu localizar o carro, que estava abandonado em meio a uma plantação de trigo. No mesmo local, foram encontradas as duas placas da caminhonete da família. O veículo foi guinchado e encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News