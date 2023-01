Carro furtado no final de semana em Ivaiporã é recuperado pela PM

Da Redação

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, encontraram na terça-feira (25) um veículo Fiat/Siena, que foi furtado no final de semana em Ivaiporã.

O carro foi recuperado, após a equipe de serviço receber informação via Copom, para verificar um veículo suspeito que estava estacionado na Av. Maranhão.

No endereço citado foi feita consulta ao sistema Sesp/Intranet e verificado que se tratava do Fiat Siena com indicativo de furto. O carro foi recolhido por guincho e encaminhado ao pátio da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Furto

A ocorrência de furto foi registrada pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (23).

Um homem procurou a PM e disse que no sábado (21) teria deixado o Siena na Rua Ucrânia parado e trancado, após o veículo ter ficado sem gasolina.

Quando a vítima retornou na segunda-feira percebeu que o carro tinha sido furtado.

