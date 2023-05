Carro furtado em Mauá é encontrado sem peças em cidade vizinha

Siga o TNOnline no Google News

Um carro furtado em Mauá da Serra foi encontrado sem algumas peças na tarde dessa sexta-feira (26), em um trecho da Rodovia do Café, em Marilândia do Sul. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

A corporação recebeu informações de que havia um veículo abandonado na altura do quilômetro 276 da Rodovia do Café. Uma equipe se deslocou até o local e encontrou o automóvel, que era um Volkswagen Santana.

Ao checarem os dados do carro, os policiais descobriram que ele havia sido furtado em Mauá da Serra. Inclusive, a pessoa responsável pelo crime levou algumas peças do veículo, como rodas, bateria, estepe, rádio, cabos de vela e distribuidor.

O proprietário do Santana também compareceu ao local e providenciou um guincho para a remoção do carro. O veículo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul para providências.

