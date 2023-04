Carro furtado em Mandaguari é recuperado em Cambira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Cambira recuperou na manhã deste sábado um veículo furtado na cidade de Mandaguari.

continua após publicidade .

Após denúncias que informavam que um veículo Fiat/Uno estaria abandonado na Estrada Velha, em Cambira, uma equipe se deslocou até o endereço. No local a equipe constatou que se tratava de um automóvel que havia sido furtado dois dias antes em Mandaguari.

- LEIA MAIS: Homem agride esposa e filha de dois meses, em Apucarana

continua após publicidade .

Do carro foi levado as quatro rodas e pneus, o estepe, o rádio e a bateria. Diante dos fatos, foi solicitado o guincho do 10º BPM e o veículo foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.

fonte: Divulgação/PM O veículo foi encontrado na Estrada Velha





Siga o TNOnline no Google News