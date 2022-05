Carro furtado em Califórnia é encontrado carbonizado; veja

Da Redação

Um Chevrolet Zafira que foi furtado na madrugada desta quarta-feira (25) em Califórnia, foi encontrado no final desta manhã, completamente destruído. O veículo estava abandonado na zona rural na região do Correia de Freitas, em Apucarana, em uma plantação de trigo.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu a ocorrência e informou que o carro estava carbonizado. Até o momento nenhum suspeito do furto foi preso. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

