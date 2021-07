Carro fica destruído pelo fogo e PM do PR salva motorista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

No início da madrugada desta quinta-feira (08) a Polícia Militar (PM) de Rio Bom, no norte do Paraná, atendeu a uma ocorrência, onde um veículo Renault Logan capotou e ficou destruído após pegar fogo.

Um motorista que passava pela rodovia PR-539, entre Rio Bom e Marilândia do Sul, viu o acidente e ligou para o 190. Os policiais rapidamente foram até o local encontraram o carro tombado e em chamas.

A equipe quando chegou percebeu que o motorista estava caído ao lado do veículo e que ele não conseguia se levantar para escapar das chamas. "Nossos policiais, Cabo Antônio e Soldado Sandra, afastaram a vítima das chamas e salvaram o motorista. Ele veio recentemente do Mato Grosso, trabalha em um banco na vizinha cidade de Marilândia. Se esses policiais não tivessem em Rio Bom, até chegar o socorro, poderia ter acontecido o pior com esse homem. Combater o crime faz parte da nossa rotina e salvar vidas também", explicou o Sargento Sebastião Elói da Silva.



Uma ambulância fez o atendimento à vítima de 39 anos e o encaminhamento para atendimento médico em Apucarana que fica há quase 50 Km de distância. O Renault ficou totalmente queimado. Veja:

