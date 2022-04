Carro fica destruído em acidente na PR-487, em Manoel Ribas

Da Redação

Na manhã deste sábado (9), um Fiat Uno saiu da pista e acabou colidindo contra árvores em Manoel Ribas. O acidente foi na PR-487 entre o trevo de saída para Pitanga e Cândido de Abreu, próximo a Madeireira Heinzen. O carro ficou completamente destruído.

continua após publicidade .

Apesar da destruição do automóvel, e a vítima ter ficado presa dentro do carro, ela saiu praticamente ilesa. Ela foi resgatada pelo Policial Militar "Da Silva", que está de férias, e passava pelo local e a libertou acessando o interior do automóvel pela parte traseira.

Também deram atendimento a ocorrência, equipes do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário).

continua após publicidade .

* Com informações Blog do Berimbau