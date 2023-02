Carro faz ultrapassagem irregular e quase bate em viatura da PM

Da Redação

Um motorista de um VW Gol, acabou detido e encaminhado para termo circunstanciado, após quase provocar um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PM) na PR-082, e tentar fugir de abordagem. O caso foi registrado por volta das 11 horas, na sexta-feira (03-02).

A equipe de Jardim Alegre, durante deslocamento ao Distrito de Pouso Alegre na PR -082 próximo ao trevo da Placa Luar se deparou com um VW Gol branco que realizou ultrapassagem a dois veículos em local sinalizado com faixa contínua, quase colidindo frontalmente com a viatura policial.

Diante da situação observada, foi optado por realizar a abordagem ao veículo. Foi iniciado acompanhamento tático, onde o condutor acelerou e continuou a realizar ultrapassagens em locais proibidos.

Na PR-466 próximo Cemitério Municipal de Jardim Alegre, a equipe policial logrou êxito em alcançar e abordar o carro que estava em fuga.

Durante a abordagem, o condutor de imediato informou que não possui CNH e que seria morador de São João do Ivaí e que estaria se deslocando até Ivaiporã para buscar um conhecido dele.

Em consulta ao veículo foi constatado que se encontrava com a documentação em dia, porém, com o para-brisa trincado e com pneus gastos, comprometendo a segurança.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado ao cartório da 6ªcipm para lavratura do termo circunstanciado por direção perigosa e o veículo recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

Durante o deslocamento do Gol, que era conduzido por um policial, o capô abriu repentinamente nas proximidades do motel em Jardim Alegre.

Foi constatado posteriormente, que o capô estava amarrado com cordas e com a trava solta. Para terminar o trajeto até o pátio da 6ª CIPM, foi solicitado o guincho.

