Carro envolvido em acidente com veículo da saúde de Jardim Alegre era roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro envolvido no acidente com um veículo da saúde da Prefeitura de Jardim Alegre, na manhã desta segunda-feira (27), na BR-369, em Campo Mourão, era roubado e transportava drogas.

Segundo a PRF, o Fiat Fastback levava 368 quilos de maconha, distribuídos em tabletes no interior do automóvel.

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A informação foi confirmada durante o atendimento da ocorrência, que deixou quatro pessoas feridas. Todas estavam no VW Gol da Prefeitura de Jardim Alegre e foram encaminhadas a hospitais da região. O resgate contou com apoio do Samu aéreo.

De acordo com a polícia, o carro utilizava placas clonadas. Dentro do veículo, também foram encontradas outras placas, mas nenhuma correspondia ao automóvel. Após verificação, os policiais constataram que o carro havia sido roubado em 2024, no município de Santos (SP).

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Conforme a PRF, o motorista do veículo fugiu logo após o acidente, entrando em uma plantação às margens da rodovia. Ele não foi localizado.

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O acidente envolveu quatro veículos e ocorreu no km 352,6 da rodovia, no distrito de Piquirivaí. Segundo a polícia, o Fastback tentou uma ultrapassagem e bateu lateralmente em um caminhão. Em seguida, o carro da saúde de Jardim Alegre, que vinha logo atrás, bateu contra o veículo.

Durante a colisão, uma roda do caminhão se soltou e atingiu uma caminhonete que também trafegava pela rodovia. O carro com a droga foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.