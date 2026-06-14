Carro é recolhido pela PM após recusa ao bafômetro em Rio Branco do Ivaí

Um motorista foi autuado na manhã de sábado (13) após se envolver em um acidente na saída de Rio Branco do Ivaí e se recusar a fazer o teste do bafômetro . Segundo a Polícia Militar, o veículo que ele conduzia saiu da pista e ficou preso em uma valeta às margens da via.

A equipe recebeu informações de que o condutor estaria embriagado e foi até o local para averiguar a situação. Durante a abordagem, o homem relatou que viajava de Campina Grande do Sul com destino a Rosário do Ivaí quando perdeu o controle da direção do veículo.

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Questionado pelos policiais, ele admitiu ter consumido uma cerveja por volta das 5h da manhã, antes de iniciar a viagem. No entanto, recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa e da ausência de outro motorista habilitado para assumir a condução, a Polícia Militar recolheu o veículo, um Ford Ecosport, ao pátio do destacamento de Rio Branco do Ivaí.

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