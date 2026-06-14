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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Carro é recolhido pela PM após recusa ao bafômetro em Rio Branco do Ivaí

Condutor afirmou ter ingerido cerveja antes da viagem e após recusa ao bafômetro carro foi recolhido

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 09:53:24 Editado em 14.06.2026, 09:53:19
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Carro é recolhido pela PM após recusa ao bafômetro em Rio Branco do Ivaí
Autor Motorista dmitiu ter consumido uma cerveja por volta das 5 horas da manhã - Foto: PMPR/Imagem ilustrativa

Um motorista foi autuado na manhã de sábado (13) após se envolver em um acidente na saída de Rio Branco do Ivaí e se recusar a fazer o teste do bafômetro . Segundo a Polícia Militar, o veículo que ele conduzia saiu da pista e ficou preso em uma valeta às margens da via.

A equipe recebeu informações de que o condutor estaria embriagado e foi até o local para averiguar a situação. Durante a abordagem, o homem relatou que viajava de Campina Grande do Sul com destino a Rosário do Ivaí quando perdeu o controle da direção do veículo.

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LEIA MAIS: Homem é preso após ameaçar companheira durante discussão em Ivaiporã

Questionado pelos policiais, ele admitiu ter consumido uma cerveja por volta das 5h da manhã, antes de iniciar a viagem. No entanto, recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa e da ausência de outro motorista habilitado para assumir a condução, a Polícia Militar recolheu o veículo, um Ford Ecosport, ao pátio do destacamento de Rio Branco do Ivaí.

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acidente de transito embriaguez ao volante Ford EcoSport POLICIA MILITAR recusa do bafômetro Rio Branco do Ivaí
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