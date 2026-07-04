Carro e moto batem em cruzamento de Ivaiporã; motociclista fica ferido

Acidente aconteceu em cruzamento mobilizou Bombeiros e Polícia Militar na noite de sexta-feira (3); vítima foi levada para atendimento médico

Na noite de sexta-feira (3), uma colisão entre picape e moto em Ivaiporã deixou um motociclista ferido no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Juarez Cleve, na região central da cidade. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência, registrada por volta das 18h33.

Quando a equipe policial chegou ao local, os bombeiros já prestavam os primeiros socorros ao condutor da motocicleta de 46 anos. Ele apresentava ferimentos no rosto e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

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Segundo o motorista (60 anos), de uma Fiat Strada Endurance, ele seguia pela Rua Juarez Cleve e, ao atravessar o cruzamento com a Rua Sete de Setembro, atingiu uma Honda CG 125 Fan ES.

Por causa dos ferimentos, o motociclista não tinha condições físicas de realizar o teste do bafômetro. Já o motorista da picape foi convidado a fazer o exame, mas optou por exercer o direito de recusa.

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A Polícia Militar verificou que os dois condutores possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e que os veículos estavam com a documentação regular.

Após o atendimento, a motocicleta foi entregue ao filho do motociclista ferido. A Fiat Strada permaneceu estacionada no local.

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